Stop per Febbio 2000 | bocciato il progetto

Brutte notizie per la stazione sciistica di Febbio, all’ombra del Monte Cusna. Da Roma è infatti arrivato il no al nuovo progetto da otto milioni per la seggiovia Febbio 2000, la più alta tra le due presenti. L’impianto non rientra infatti tra quelli inseriti dal Ministero del Turismo nella graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento nel fondo per la promozione dell’attrattività turistica e l’incentivazione dei flussi nei luoghi montani. Questi impianti potranno ricevere i fondi necessari per i lavori di ammodernamento e ristrutturazione. Tra questi non ci sarà quindi Febbio 2000, ferma dal 2022, che ha ottenuto appena 15 punti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stop per Febbio 2000: bocciato il progetto

