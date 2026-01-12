Famiglia Trentini | grazie ora pace

La famiglia Trentini esprime gratitudine a chi ha contribuito, anche silenziosamente, alla liberazione di Alberto, avvenuta dopo 423 giorni. Un gesto di riconoscenza per il supporto ricevuto, che ha portato a un risultato importante. Questa vicenda dimostra come il lavoro discreto e la solidarietà possano fare la differenza. Ora, con pace ritrovata, si guarda avanti con speranza e gratitudine.

7.41 "Alberto finalmente è libero! E' la notizia che aspettavamo da 423 giorni" Così la famiglia Trentini, ringraziando "tutti quelli che hanno reso possibile, anche lavorando nell'invisibilità, la sua liberazione". La lunga prigionia ha lasciato "in Alberto e in noi che lo amiamo ferite difficilmente guaribili, avremo bisogno di tempo da trascorrere in intimità", concludono, e dopo nuovi ringraziamenti chiedono di rispettare "silenzio e riservatezza. Ci sarà tempo per raccontare, oggi vogliamo solo pace". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: “Ero in buco nero, ora ho fatto pace con me stesso”: De Minaur qualificato alle semifinali Atp Finals grazie a un solo game Leggi anche: Venezuela, l’appello della famiglia Trentini: «Chiediamo silenzio» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Caracas libera gli italiani Alberto Trentini e Mario Burlò. Tajani: Un segnale forte da Rodriguez - Fontana, profonda gioia per la liberazione di Trentini e Burlò; La famiglia di Trentini: 'Notizia attesa da 423 giorni, grazie a tutti'; Alberto Trentini è libero; Trentini, chi è il cooperante liberato: le missioni in Etiopia, Nepal, Libano e Sud America. I controlli e l'arresto in Venezuela. La.... La famiglia di Trentini: 'Notizia attesa da 423 giorni, grazie a tutti' - Ringraziamo tutti quelli che hanno reso possibile, anche lavorando nell'invisibilità, la sua liberazione". msn.com

Alberto Trentini è stato liberato, la famiglia del cooperante: «Notizia attesa 423 giorni, grazie a tutti». Con lui anche Mario Burlò. Meloni: «Gioia e soddisfazione» - Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell’ambasciata d'Italia a Caracas. ilmattino.it

Trentini, chi è il cooperante liberato: le missioni in Etiopia, Nepal, Libano e Sud America. I controlli e l'arresto in Venezuela. La famiglia: grazie a tutti - Alberto Trentini, 46enne cooperante umanitario originario del Lido di Venezia, era detenuto in Venezuela dal 15 novembre 2024 senza accuse ufficiali a suo carico. msn.com

Riceviamo dall'avvocata della famiglia Trentini, Alessandra Ballerini, che ringraziamo per come sta seguendo minuto per minuto la vicenda di Alberto. "Le amiche e gli amici di Articolo 21 non si ritrovino sotto la casa dei Trentini al Lido di Venezia. Sono ore tre - facebook.com facebook

La famiglia di Trentini: "Giornate di speranza e angoscia, rispettare il silenzio. Ogni parola può compromettere la sua liberazione" #ANSA x.com

