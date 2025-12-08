The Italian job. È con il titolo preso in prestito da un film che investigatori e giornalisti in Belgio cominciano a rifersi alle inchieste per corruzione. Negli ultimi tempi, in effetti, quando in Unione europea si indaga per tangente a finire sotto inchiesta sono spesso cittadini italiani. Quasi che le mazzette siano diventate una prodotto tipico del Belpaese. Una tendenza confermata dal dossier Italia sotto mazzetta, preparato in vista della giornata della lotta alla corruzione del 9 dicembre. L’associazione fondata da don Luigi Ciotti ha censito le inchieste sulla corruzione dal primo gennaio al primo dicembre 2025, basandosi sulle notizie di stampa: ne ha contate ben 96 (erano 48 nel 2024), alla media di otto al mese, con il coinvolgimento di 49 procure in 15 regioni e 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Corruzione, in Italia quasi 100 indagini all’anno. Mazzette pure per fasi cambi di residenza e certificati di morte”