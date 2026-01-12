Faida di Napoli Est duplice omicidio nel 2013 | annullati in Cassazione due ergastoli
Nel 2013, a Napoli Est, si è verificato un duplice omicidio che ha portato all’assegnazione di due ergastoli. Recentemente, la Corte di Cassazione ha annullato tali condanne, accogliendo il ricorso della difesa e rinviando nuovamente il caso in appello. Questa decisione apre nuove possibilità per la revisione del procedimento e potrebbe influenzare il corso della vicenda giudiziaria.
Due ergastoli annullati in Corte di Cassazione. I giudici della Suprema Corte (quinta sezione) hanno accolto il ricorso della difesa e hanno disposto l?annullamento (con rinvio in Appello). 🔗 Leggi su Ilmattino.it
