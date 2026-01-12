Faida di Napoli Est duplice omicidio nel 2013 | annullati in Cassazione due ergastoli

Nel 2013, a Napoli Est, si è verificato un duplice omicidio che ha portato all’assegnazione di due ergastoli. Recentemente, la Corte di Cassazione ha annullato tali condanne, accogliendo il ricorso della difesa e rinviando nuovamente il caso in appello. Questa decisione apre nuove possibilità per la revisione del procedimento e potrebbe influenzare il corso della vicenda giudiziaria.

Tele A. . Scampia, Napoli Negli ultimi 12 mesi sentenze e condanne rilevanti sul clan Amato-Pagano, simbolo della faida di Scampia, con pene pesanti. Oggi nuovo sviluppo: arrestate altre 11 persone ritenute appartenenti allo stesso clan, nell’ambito delle i - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.