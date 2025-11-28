Faida di Scampia colpo di scena al processo | annullati tre ergastoli

Napolitoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d’Assise d’appello di Napoli ha assolto Raffaele Abbinante, Francesco Abbinante e Vincenzo Pariante, cancellando le precedenti condanne all’ergastolo a loro comminate. Erano accusati, nell'ambito della faida di Scampia, di aver partecipato all’organizzazione del duplice omicidio di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

