Faida di Scampia colpo di scena al processo | annullati tre ergastoli
La Corte d’Assise d’appello di Napoli ha assolto Raffaele Abbinante, Francesco Abbinante e Vincenzo Pariante, cancellando le precedenti condanne all’ergastolo a loro comminate. Erano accusati, nell'ambito della faida di Scampia, di aver partecipato all’organizzazione del duplice omicidio di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Approfondisci con queste news
Leggi l'articolo https://www.cronachedellacampania.it/2025/11/faida-di-scampia-colpo-di-scena-clamoroso-assolti-3-boss/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook #Scampia #Napoli #Giustizia #Processo #Crime - facebook.com Vai su Facebook
Mina, vittima innocente della faida di Scampia. Il gup: “Quel delitto pagina aberrante” Vai su X
Faida Scampia, sette fermi a Napoli - Notturno, coinvolto nella faida di Scampia, sono stati fermati dalla squadra mobile di Napoli che ha eseguito misure della ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive
Faida Scampia, arrestato il capoclan Abate - I carabinieri hanno catturato a Napoli Mariano Abete, 21 anni, reggente dell'omonimo gruppo camorristico. Secondo tgcom24.mediaset.it
Faida Scampia, 8 ordinanze ai clan - Otto ordinanze di custodia cautelaresono state notificate dai carabinieri a sei componenti delgruppo criminale Vannella Grassi ed a due del clan Di Lauro, nelquadro delle ... ilsecoloxix.it scrive