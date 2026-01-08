Calendario Test di MotoGP 2026? Tutte le date e i giorni prima del Mondiale

Il calendario dei test MotoGP 2026 comprende tre sessioni prioritarie prima dell’avvio del campionato, che si terrà in Thailandia dal 27 febbraio al 1° marzo. Queste prove consentono alle squadre di prepararsi adeguatamente per la stagione, che rappresenta un momento importante per valutare le novità tecniche e le strategie. Di seguito le date e i dettagli delle principali sessioni di test previste nel calendario ufficiale.

Saranno tre le sessioni di test che la MotoGP sosterrà nel 2026 prima dell’inizio del Mondiale, programmato in Thailandia dal 27 febbraio al 1° marzo. Si terranno tutti in Asia e in due differenti autodromi, compreso quello che ospiterà il debutto del campionato iridato. Si comincerà dal 29 al 31 gennaio a Sepang, dove andrà in scena il cosiddetto shake down, al quale potranno partecipare solo i piloti titolari delle Case in Fascia D (dunque Yamaha). Le altre aziende avranno modo di girare esclusivamente con i collaudatori. La pista malese sarà palcoscenico anche della prima sessione vera e propria, programmata dal 3 al 5 febbraio. 🔗 Leggi su Oasport.it

