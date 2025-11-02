Il tribunale cancella un debito da 40 mila euro | La società di recupero crediti non può chiedere i soldi

A 12 anni dalla stipula di un mutuo da 25 mila euro con Monte dei Paschi di Siena si era vista notificare un decreto ingiuntivo da quasi 40 mila euro come debito residuo del prestito da un'azienda di recupero crediti. Adesso il tribunale civile ha però stabilito che la donna non dovrà pagare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

