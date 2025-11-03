Chieti Calcio esonerato l’allenatore Francesco Del Zotti

Il Chieti F.C.1922 ha ufficializzato l’esonero di Francesco Del Zotti dall’incarico di allenatore della prima squadra. La decisione arriva all’indomani della sconfitta per 2-0 subita in trasferta contro il Victor San Marino, che ha aggravato una situazione di classifica già complicata per i. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

