Chieti Calcio esonerato l’allenatore Francesco Del Zotti
Il Chieti F.C.1922 ha ufficializzato l’esonero di Francesco Del Zotti dall’incarico di allenatore della prima squadra. La decisione arriva all’indomani della sconfitta per 2-0 subita in trasferta contro il Victor San Marino, che ha aggravato una situazione di classifica già complicata per i. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Approfondisci con queste news
Calcio (Promozione Girone B): New Città di Chieti Bucchianico-Union Fossacesia 1-1 (Pareggio teatino, 17’pt Alessio Alberico) - facebook.com Vai su Facebook
Serie D Chieti FC 1922: Del Zotti esonerato - La notizia è stata ufficializzata questa mattina dopo la sconfitta col San Marino. Da rete8.it