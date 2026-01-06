La fuga sul Regionale e il blitz della polizia fallito | così il presunto omicida del capotreno è ancora libero
Lo scorso giorno, un tentativo di fuga e un blitz della polizia alla stazione di Fiorenzuola hanno coinvolto Jelenic Marin, 36 anni, ritenuto responsabile dell’omicidio del capotreno. Nonostante l’identificazione e l’arresto momentaneo, l’uomo è riuscito a sfuggire alle forze dell’ordine, rimanendo ancora ora irreperibile. La vicenda rimane sotto stretta osservazione, con le autorità impegnate a ricostruire quanto accaduto e a rintraccia
Lo avevano fermato in stazione a Fiorenzuola, nel Piacentino. Lo avevano identificato e sapevano di avere davanti Jelenic Marin, 36enne di origine croata. Ma quello che non sapevano è che quell’uomo era appena diventato il principale sospettato dell’omicidio di Alessandro Ambrosio, il giovane. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
