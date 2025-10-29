Modena allenatore di pallavolo condannato per violenza sessuale su minori
L’uomo, 38 anni, lavorava per una squadra under 14. Tre le vittime, una di loro adescata con migliaia di missaggi whatsapp. La sentenza di primo grado con rito abbreviato: quattro anni e nove mesi. 🔗 Leggi su Repubblica.it
