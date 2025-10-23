Scontro frontale tra un camion e un furgone nel Milanese | due feriti gravi

Verso le 12 di oggi, giovedì 23 ottobre, un camion e un furgone si sono scontrati lungo la A58 nel tratto Vizzolo Predabissi-Paullo (Milano). Un conducente è stato trasportato in ospedale in codice rosso, il passeggero invece, in codice giallo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

