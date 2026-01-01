Dramma a Cupello | uomo trovato senza vita in casa di un amico

A Cupello, in via Istonia, è stato rinvenuto senza vita un uomo di circa 50 anni, residente a Vasto, all’interno dell’abitazione di un amico. La scoperta è avvenuta recentemente, ma le cause della morte sono ancora in fase di accertamento. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire quanto successo.

