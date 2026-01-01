Dramma a Cupello | uomo trovato senza vita in casa di un amico
A Cupello, in via Istonia, è stato rinvenuto senza vita un uomo di circa 50 anni, residente a Vasto, all’interno dell’abitazione di un amico. La scoperta è avvenuta recentemente, ma le cause della morte sono ancora in fase di accertamento. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire quanto successo.
È stato trovato privo di vita all’interno dell’abitazione di un amico in via Istonia, a Cupello, un uomo di circa 50 anni, residente a Vasto. La scoperta è avvenuta nella mattinata del 1° gennaio 2026.Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, con ogni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Muore a 50 anni a Cupello | L’uomo è stato trovato nell’appartamento di un amico - Cupello si è svegliata questa mattina con una notizia tragica: la morte di un uomo di 50 anni, trovato nell'appartamento di un amico. alphabetcity.it
Trovato senza vita in casa - Un 50enne vastese è stato trovato senza vita, questa mattina, in casa di un amico a Cupello con il quale aveva trascorso la notte di San Silvestro. rainews.it
