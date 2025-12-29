Freddo e maltempo per Capodanno | ritornano pioggia e calo delle temperature

Per il Capodanno, la Puglia si prepara a un’ondata di freddo e maltempo, con pioggia e un calo delle temperature. Durante la giornata di San Silvestro, una breve irruzione artica interesserà la regione, come segnalato da Gaetano Genovese di 3bmeteo. Le condizioni meteo suggeriscono attenzione alle basse temperature e alle precipitazioni, che caratterizzeranno il fine anno in questa zona.

Una fugace irruzione artica è attesa in arrivo sulla Puglia durante la giornata di San Silvestro. In particolare, come riferisce Gaetano Genovese di 3bmeteo.com, già a partire dal pomeriggio di martedì 30 dicembre, si assisterà ad un aumento della nuvolosità con piogge che interesseranno gran.

