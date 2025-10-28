Pedone investita da una moto | 76enne finisce in ospedale
Ancora un caso di pedone investito, stavolta da una moto. Il fatto è accaduto questa mattina, poco dopo le 8, nella frazione di Rigutino e ha visto coinvolta una 76enne. Sul posto sono intervenuti Blsd Misericordia di Castiglion Fiorentino, auto infermieristica di Arezzo e la polizia municipale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
