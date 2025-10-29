Dramma a Sestri Ponente donna trovata morta in casa | disposta l’autopsia

Genovatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dramma in via Sparta, a Sestri Ponente, dove una donna di 38 anni, di nazionalità nigeriana, è stata trovata morta all’alba all’interno dell’abitazione in cui viveva con il marito e i due figli. È stato proprio il marito ad allertare i soccorsi.Secondo quanto ricostruito, la donna si era. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sestri, rinasce l’ex Corderia: “Dopo la bonifica va riportata la gente” - Genova – Sestri Ponente prova a voltare pagina con i Giardini Cassiani Ingoni, l’area conosciuta anche come ex Corderia. Segnala ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Dramma Sestri Ponente Donna