Solidarietà | la Befana dell' associazione Amici a quattro zampe al reparto pediatria del ' Lotti'

Da pisatoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 2 gennaio, nel reparto di pediatria dell’ospedale ‘Lotti’ di Pontedera, l’associazione Amici a Quattro Zampe ha portato un gesto di solidarietà e conforto ai piccoli pazienti. La visita della “Befana” ha rappresentato un momento di attenzione e vicinanza, contribuendo a creare un’atmosfera di calore e speranza in un contesto complesso. Un’iniziativa che testimonia l’importanza della solidarietà nel supporto alle famiglie e ai bambini in cura.

Un pomeriggio all’insegna della magia e della dolcezza quello vissuto venerdì 2 gennaio scorso nel reparto di pediatria dell’ospedale ‘Lotti’ di Pontedera, dove i piccoli pazienti hanno ricevuto una visita davvero speciale. La Befana del parco canile ‘La valle incantata’ di Lajatico ha infatti. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Federico Buffa al Teatro Charlot: storytelling e solidarietà per gli amici a quattro zampe

Leggi anche: Sport e solidarietà: “Un Levriero per la Vita”, il padel a favore degli amici a quattro zampe

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.