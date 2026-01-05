Solidarietà | la Befana dell' associazione Amici a quattro zampe al reparto pediatria del ' Lotti'
Venerdì 2 gennaio, nel reparto di pediatria dell’ospedale ‘Lotti’ di Pontedera, l’associazione Amici a Quattro Zampe ha portato un gesto di solidarietà e conforto ai piccoli pazienti. La visita della “Befana” ha rappresentato un momento di attenzione e vicinanza, contribuendo a creare un’atmosfera di calore e speranza in un contesto complesso. Un’iniziativa che testimonia l’importanza della solidarietà nel supporto alle famiglie e ai bambini in cura.
Un pomeriggio all’insegna della magia e della dolcezza quello vissuto venerdì 2 gennaio scorso nel reparto di pediatria dell’ospedale ‘Lotti’ di Pontedera, dove i piccoli pazienti hanno ricevuto una visita davvero speciale. La Befana del parco canile ‘La valle incantata’ di Lajatico ha infatti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
