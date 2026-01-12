Diretta gol Serie A LIVE | McKennie fa 4-0 in Juventus Cremonese

Segui in tempo reale gli aggiornamenti della 20ª giornata di Serie A, con focus sulla partita Juventus-Cremonese, dove McKennie ha segnato il quarto gol. La cronaca, i risultati e i dettagli delle sfide Como-Bologna, Udinese-Pisa, Roma-Sassuolo e Atalanta-Torino sono disponibili in diretta. Rimani aggiornato su tutte le partite e le statistiche dell’Enilive 2024/2025, per un’analisi completa del campionato italiano.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 20esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Como Bologna, Udinese Pisa, Roma Sassuolo e Atalanta Torino, valevoli per la 20 esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. SEGUI IL LIVE DI JUVENTUS CREMONESE .

