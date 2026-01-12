Diretta gol Serie A LIVE | Yildiz fa 3-0 in Juventus Cremonese dopo aver sbagliato il rigore

Segui in tempo reale la cronaca delle partite di Serie A, con aggiornamenti su risultati, gol e momenti salienti della 20ª giornata. Yildiz ha segnato il 3-0 per la Juventus contro Cremonese, dopo aver sbagliato un rigore. Restate con noi per tutte le ultime notizie e analisi sulle sfide di oggi, tra cui Como-Bologna, Udinese-Pisa, Roma-Sassuolo e Atalanta-Torino.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 20esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Como Bologna, Udinese Pisa, Roma Sassuolo e Atalanta Torino, valevoli per la 20 esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025.

