A dieci anni dall’attentato dell’Isis a Istanbul, il presidente Erdogan sfrutta la lotta al terrorismo per rafforzare il suo consenso. Le recenti operazioni di sicurezza in diverse province, che hanno portato all’arresto di numerosi sospetti, testimoniano l’impegno della Turchia nel contrastare le minacce terroristiche e nel mantenere la stabilità nazionale.

Dieci anni fa il terribile attentato dell’Isis ad Istanbul segnò profondamente il paese turco. Da allora l’Isis si è fatta sentire in altre occasioni fino a due settimane fa quando le forze di sicurezza turche hanno fermato 170 persone sospettate di legami con il gruppo terroristico nel corso di operazioni antiterrorismo condotte in 32 province. I sospettati sono accusati di aver operato in passato all’interno dell’Isis o di averne sostenuto le attività attraverso aiuti finanziari. Al momento 10 persone sono state poste in stato di arresto, mentre altre 15 sono state rilasciate con misure di controllo giudiziario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dieci anni dopo l’attentato a Istanbul, Erdogan usa la lotta all’Isis per recuperare consensi

