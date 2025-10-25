La Lega Toscana dopo il flop alle regionali | Pancia a terra per recuperare i consensi perduti

FIRENZE – “Pancia a terra per recuperare i consensi perduti”: questo l’intendimento della Lega Toscana dopo i risultati alle elezioni regionali. Il direttivo della Lega si è riunito oggi pomeriggio (25 ottobre) e ha fatto il punto della situazione dopo le recenti elezioni. “Il partito è determinato a lavorare pancia a terra – dicono dal partito per recuperare i consensi perduti, con la consapevolezza che l’unità della Lega è un requisito fondamentale per lavorare con efficacia nel supremo interesse dei cittadini. Abbiamo parlato, ci siamo confrontati, analizzando i dati, non cercando colpevoli, ma partendo dal passato e dal presente per pensare al futuro che passa dalle prossime amministrative, alle quali stiamo già lavorando e dal tesseramento che prosegue con determinazione nel segno dei valori e delle battaglie che interessano ai cittadini e che la Lega porta avanti a livello nazionale e locale: a partire dalla sicurezza, all’autonomia, alla pace fiscale, alla sanità più vicina ai territori ed alla volontà di investire nelle infrastrutture strategiche per l’Italia e la Toscana ”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it