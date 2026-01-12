Diabete e metabolismo alterato dopo le feste? I consigli per rimettersi in forma senza fretta

Dopo le festività, molte persone avvertono alterazioni nel metabolismo e un lieve aumento di peso. È normale, ma è importante affrontare il percorso di rientro con calma e consapevolezza. In questo articolo, troverai consigli pratici e concreti per riprendere una routine equilibrata, migliorare il benessere e gestire eventuali effetti temporanei, senza fretta e con attenzione alla salute.

Il momento è quello della “remise en forme”. Per tutti, le vacanze, i cenoni ed i pranzi hanno lasciato qualche strascico che magari si è trasformato in qualche chilo di troppo, nella sensazione di gonfiore e nei conseguenti tentativi di recuperare le condizioni migliori. Il momento, insomma, è quello dei buoni propositi. Ma non bisogna credere nei miracoli, con diete da sette chili in sette giorni, percorsi detox e ripartenze ‘col turbo’, nel tentativo di annullare, o solo di esorcizzare, gli eccessi delle feste. Anche e soprattutto se si soffre di diabete. Come bisogna comportarsi? Ecco i consigli degli esperti della Società Italiana di Diabetologia (SID). 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Diabete e metabolismo alterato dopo le feste? I consigli per rimettersi in forma (senza fretta) Leggi anche: Santo Stefano è arrivato: come rimettersi in forma dopo le feste Leggi anche: “Dopo le abbuffate non servono digiuni né bibitoni detox, l’unica vera cura è camminare”: le 8 mosse per rimettersi in equilibrio dopo le Feste Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Così la luce naturale può aiutare a controllare il diabete; Alzheimer, così l'obesità l'accelera: gli esami del sangue avvisano in anticipo anche prima dei sintomi; IL SOLE 24 ORE * SALUTE: «ALZHEIMER, COSÌ L'OBESITÀ L'ACCELERA: GLI ESAMI DEL SANGUE AVVISANO IN ANTICIPO ANCHE PRIMA DEI SINTOMI. Conservanti alimentari e diabete di tipo 2: perché potrebbero aumentare il rischio - Alcuni conservanti alimentari comuni sono associati a un rischio maggiore di diabete di tipo 2. focustech.it

Diabete: più luce naturale può migliorare il controllo della glicemia - Un nuovo studio mostra i benefici della luce naturale sulla glicemia. ok-salute.it

Diabete: la luce naturale aiuta davvero la glicemia? Ecco lo studio che fa chiarezza - Una nuova ricerca indaga il ruolo della luce naturale nel controllo della glicemia. msn.com

La relazione tra le alterazioni del metabolismo e l’invecchiamento è molto stretta: ecco perché è possibile individuare una serie di fattori che rivelano come e a che velocità l’organismo si trasforma. Intercettare il rischio di diabete è il primo pilastro - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.