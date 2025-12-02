Milan primo con merito in Serie A Scudetto? Sì se Allegri aggiusta in corsa questo difetto
Il Milan di Massimiliano Allegri guida la classifica di Serie A con 28 punti, pari merito con il Napoli, davanti a Inter e Roma (27). I rossoneri possono durare fino in fondo e lottare realmente per lo Scudetto? L'analisi de 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Cassano: "Milan primo grazie a Maignan. Se non fa quella parata con la Lazio vediamo..." Vai su X
Come con Inter e Milan, la Roma subisce un gol durante il primo tempo e non riesce a segnare. Al contrario di quanto visto con Inter e Milan, però, ieri sera per la Roma non c’è neanche il sapore, in parte consolatorio, del rimpianto finale, se non per quel tir - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Lazio 1-0, risultato finale della partita di Serie A: decide un gol di Leao, gli highlights - Lazio di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Lo riporta fanpage.it
Serie A, la classifica: Milan primo a pari punti col Napoli - La Cremonese sbanca il Dall'Ara di Bologna con un gol di Payero e una doppietta di Jamie Vardy: inutile il gol su rigore di Orsolini. milannews.it scrive
Finale thrilling a San Siro: niente rigore per la Lazio, il Milan vince 1-0 ed è in vetta - Minuto di silenzio prima del fischio d'inizio della sfida in segno di cordoglio per la morte di Lorenzo Buffon, grande portiere rossonero scomparso il 25 novembre all'età di 95 anni. ansa.it scrive
SERIE A - Lotta scudetto, che equilibrio: per i bookmaker Inter in pole su Milan e Napoli, in quota frena la Roma - La Roma perde primo posto e lo scontro diretto contro il Napoli che opera il sorpasso, con i campioni d’Italia ora al primo posto insieme al Mi ... Scrive napolimagazine.com
Milan, vittoria e primato in Serie A col brivido VAR. Allegri muso a muso con l’arbitro: espulso - Il match si accende nel finale per un sospetto fallo di Pavlovic per il quale la Lazio chiede un rigore. Lo riporta fanpage.it
Serie A: il Napoli stende la Roma, Lautaro rilancia l'Inter - 0 di Neres stende la Roma e rilancia in vetta la squadra di Conte, ora in testa pari merito col Milan. Riporta ansa.it