Ostia | Rando Pd ' impegno politica e alleanza tra forze ordine e antimafia sociale'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Negli ultimi mesi il litorale romano sta vivendo un aumento preoccupante dei reati, con episodi di violenza e intimidazione che rappresentano un vero segnale d'allarme. Per questo, come gruppo del Partito Democratico nella Commissione parlamentare Antimafia, abbiamo chiesto una missione a Ostia, a cui ieri ho partecipato, incontrando la Procura della Repubblica, la Dia, le Forze dell'ordine, il Sindaco Gualtieri e il Prefetto di Roma". Lo dichiara la senatrice Enza Rando (Pd), componente della Commissione parlamentare Antimafia. "La missione – spiega Rando – è stata particolarmente importante: ci ha restituito l'immagine di un territorio che, accanto ai segni visibili di intimidazione e violenza, vive anche un pericoloso inabissamento delle organizzazioni criminali, che reinvestono i proventi del traffico di droga nell'economia locale.

