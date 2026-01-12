Dall’accensione a fino alla neve dell’Epifania | si stimano 50mila visitatori per il Presepe della Marineria

Dall’accensione del Presepe della Marineria fino alla neve dell’Epifania, si stimano circa 50.000 visitatori. Questa attrazione, diventata un punto di riferimento per il Natale in Emilia-Romagna, ha coinvolto cittadini e turisti, offrendo un’esperienza tradizionale e suggestiva. La chiusura delle luci segna la fine di un periodo ricco di visite e momenti di condivisione, consolidando il ruolo di questa installazione come evento natalizio di rilievo nella regione.

Si sono spente ieri le luci del Presepe della Marineria, una delle attrazioni principali del Natale di tutta l'Emilia-Romagna e non più solo di Cesenatico: dal bagno di folla dell'accensione fino a ieri, si stimano almeno 50.000 visitatori. A rendere quest'anno speciale, la nevicata del 6 gennaio.

