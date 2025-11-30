Magia di luci sul portocanale | si accende il Presepe della Marineria

Cesena, 30 novembre 2025 – La grande bellezza del Presepe della Marineria, una delle rappresentazioni più originali della Natività e uno dei soggetti più fotografati e cliccati d’Italia, è tornata a risplendere ieri al tramonto, quando le due aste del porto di Cesenatico sono state gremite da migliaia di persone fra turisti, residenti e romagnoli provenienti dall’entroterra, per assistere ad uno spettacolo unico. RAVAGLIA 301125 CESENATICO ACCENSIONE LUCI PRESEPE DELLA MARINERIA CON SPETTACOLO La magia dell’accensione del Presepe. Si ripete dunque la magia, con l’accensione di quella che è considerata un’autentica meraviglia, messa in scena sulle antiche imbarcazioni della Sezione galleggiante del Museo della Marineria, dove la tradizione religiosa sposa la cultura marinara, nel tratto più antico di un borgo marinaro fra i più belli e frequentato tutto l’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Magia di luci sul portocanale: si accende il Presepe della Marineria

Approfondisci con queste news

La magia si accende con le luci di Natale. A Cattolica il rosso e l'oro della tradizione in tutta la città scaldano il cuore. In piazza Roosevelt, a partire dal 6 dicembre, un fitto calendario di appuntamenti per la gioia di grandi e piccini animerà la grande serr - facebook.com Vai su Facebook

Magia di luci sul portocanale: si accende il Presepe della Marineria - Migliaia di persone ieri a Cesenatico per assistere all’inaugurazione della rappresentazione della Natività allestita sulle barche storiche che sarà visitabile fino al prossimo 11 gennaio ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Riccione accende la magia: un Natale di luce, ghiaccio e grandi eventi - È un Natale da attraversare, respirare, ascoltare, quello che sta per iniziare a Riccione. Segnala chiamamicitta.it

Cesenatico accende il Natale al Mare: luci, giochi e magia in piazza Costa - Dal 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 torna a Cesenatico il Natale al Mare, con un villaggio luminoso in piazza Andrea Costa e tante attrazioni per famiglie e bambini sul lungomare ... Da forli24ore.it