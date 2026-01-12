Dai Tarocchi alla Torre dei Caduti by night | le novità nei musei di Bergamo
Nel 2026, i musei di Bergamo si preparano a offrire nuove esperienze, tra esposizioni, eventi e aperture speciali. Dalle atmosfere suggestive dei Tarocchi alla suggestiva Torre dei Caduti «by night», la città si anima di iniziative che valorizzano il patrimonio culturale locale. Scopri le novità e gli appuntamenti in programma, pensati per arricchire la visita e approfondire la conoscenza della storia e dell’arte bergamasca.
DA SEGNARE. Il 2026 si prospetta un anno ricco di novità per i musei di Bergamo. Ecco tutti gli appuntamenti e le visite più particolari. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
