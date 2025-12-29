Dalla Torre dei Caduti by night a giochi e teatro | il 2026 del Museo delle storie di Bergamo
Il 2026 al Museo delle Storie di Bergamo offre un calendario ricco di appuntamenti pensati per scoprire la città e il suo patrimonio culturale. Tra visite guidate, giochi, teatro, laboratori e attività serali, si propone un modo coinvolgente per conoscere Bergamo attraverso esperienze educative e divertenti, adatte a tutte le età. Un’occasione per esplorare il patrimonio museale in modo originale e approfondito, anche durante i momenti notturni e i campus estivi.
COSA SAPERE. Itinerari, giochi, teatro, laboratori, visite by night e campus estivo per vivere la città attraverso il patrimonio dei musei bergamaschi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Museo delle storie, il racconto di Bergamo ora è online
Leggi anche: Storie da Museo, torna il ciclo di incontri al Museo delle Terre Nuove e a Casa Masaccio
Dalla Torre dei Caduti by night a giochi e teatro: il 2026 del Museo delle storie di Bergamo - Itinerari, giochi, teatro, laboratori, visite by night e campus estivo per vivere la città attraverso il patrimonio dei musei. ecodibergamo.it
Dalla Torre dei Caduti by night a giochi e teatro: il 2026 del Museo delle storie di Bergamo - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.