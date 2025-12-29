Dalla Torre dei Caduti by night a giochi e teatro | il 2026 del Museo delle storie di Bergamo

Il 2026 al Museo delle Storie di Bergamo offre un calendario ricco di appuntamenti pensati per scoprire la città e il suo patrimonio culturale. Tra visite guidate, giochi, teatro, laboratori e attività serali, si propone un modo coinvolgente per conoscere Bergamo attraverso esperienze educative e divertenti, adatte a tutte le età. Un’occasione per esplorare il patrimonio museale in modo originale e approfondito, anche durante i momenti notturni e i campus estivi.

Dalla Torre dei Caduti by night a giochi e teatro: il 2026 del Museo delle storie di Bergamo - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.