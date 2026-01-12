A Sanremo 2024, Laura Pausini sarà co-conduttrice insieme a Carlo Conti. La notizia, attesa da tempo, conferma la partecipazione della cantante alla manifestazione, arricchendo il palinsesto con la sua presenza. La collaborazione tra i due artisti promette un’edizione all'insegna della sobrietà e della professionalità, senza eccessi o sensazionalismi. L’evento si preannuncia interessante, grazie anche alla partecipazione di una figura di rilievo come Laura Pausini.

Sarà Laura Pausini ad affiancare Carlo Conti tutte le serate del festival di Sanremo: il suo nome circolava da tempo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sanremo, Laura Pausini è la co- conduttrice

Leggi anche: Laura Pausini co-conduttrice a Sanremo 2026

Leggi anche: Sanremo 2026, Laura Pausini sarà la co-conduttrice del Festival

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sanremo 2026, Laura Pausini co-conduttrice del Festival: l'annuncio di Carlo Conti - Sarà Laura Pausini ad affiancare Carlo Conti nella conduzione della 76esima edizione del Festival di Sanremo. iltempo.it