Sanremo Laura Pausini è la co- conduttrice

Da ildifforme.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sanremo 2024, Laura Pausini sarà co-conduttrice insieme a Carlo Conti. La notizia, attesa da tempo, conferma la partecipazione della cantante alla manifestazione, arricchendo il palinsesto con la sua presenza. La collaborazione tra i due artisti promette un’edizione all'insegna della sobrietà e della professionalità, senza eccessi o sensazionalismi. L’evento si preannuncia interessante, grazie anche alla partecipazione di una figura di rilievo come Laura Pausini.

Sarà Laura Pausini ad affiancare Carlo Conti tutte le serate del festival di Sanremo: il suo nome circolava da tempo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

sanremo laura pausini 232 la co conduttrice

© Ildifforme.it - Sanremo, Laura Pausini è la co- conduttrice

Leggi anche: Laura Pausini co-conduttrice a Sanremo 2026

Leggi anche: Sanremo 2026, Laura Pausini sarà la co-conduttrice del Festival

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

sanremo laura pausini 232Sanremo 2026, Laura Pausini co-conduttrice del Festival: l'annuncio di Carlo Conti - Sarà Laura Pausini ad affiancare Carlo Conti nella conduzione della 76esima edizione del Festival di Sanremo. iltempo.it

Festival di Sanremo: Laura Pausini co conduttrice UNICA

Video Festival di Sanremo: Laura Pausini co conduttrice UNICA

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.