Sanremo Laura Pausini è la co- conduttrice
A Sanremo 2024, Laura Pausini sarà co-conduttrice insieme a Carlo Conti. La notizia, attesa da tempo, conferma la partecipazione della cantante alla manifestazione, arricchendo il palinsesto con la sua presenza. La collaborazione tra i due artisti promette un’edizione all'insegna della sobrietà e della professionalità, senza eccessi o sensazionalismi. L’evento si preannuncia interessante, grazie anche alla partecipazione di una figura di rilievo come Laura Pausini.
Sarà Laura Pausini ad affiancare Carlo Conti tutte le serate del festival di Sanremo: il suo nome circolava da tempo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Laura Pausini co-conduttrice a Sanremo 2026
Leggi anche: Sanremo 2026, Laura Pausini sarà la co-conduttrice del Festival
Sanremo 2026, Laura Pausini co-conduttrice del Festival: l'annuncio di Carlo Conti - Sarà Laura Pausini ad affiancare Carlo Conti nella conduzione della 76esima edizione del Festival di Sanremo. iltempo.it
Festival di Sanremo: Laura Pausini co conduttrice UNICA
https://radioglobo.it/157783/laura-pausini-ed-eros-ramazzoti-al-festival-di-sanremo - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.