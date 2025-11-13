De Canio analizza | Conte? Ha fatto bene a prendersi questo periodo di riflessione Ecco cosa farei se fossi al suo posto

Inter News 24 De Canio su Napoli, Conte e Raspadori: le sue considerazioni sul momento del Napoli, che vede il proprio tecnico in un periodo di riflessione. Gigi De Canio, ex allenatore ed esperto di calcio, è stato ospite di TMW Radio durante il programma “Maracana” e ha offerto il suo punto di vista su diversi temi legati al calcio italiano, in particolare su quanto sta accadendo in casa Napoli. L’ex tecnico ha parlato della decisione di Antonio Conte di prendersi un periodo di riflessione, della situazione del Napoli dopo la sconfitta contro l’ Inter e ha analizzato il momento di Giovanni Raspadori, attaccante azzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Canio analizza: «Conte? Ha fatto bene a prendersi questo periodo di riflessione. Ecco cosa farei se fossi al suo posto»

