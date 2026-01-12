Crans-Montana rientra il giovane italiano ferito Decisione su convalida arresto

A Crans-Montana, il giovane italiano ferito nell’incendio di Capodanno è stato trasferito al Niguarda di Milano. La magistratura deciderà sulla convalida dell’arresto. L’incidente ha scosso la comunità locale e sollevato interrogativi sulle cause dell’incendio e sulle misure di sicurezza adottate. Restano in corso approfondimenti per chiarire la dinamica e le responsabilità dell’accaduto.

La tragedia di Crans-Montana. Ieri l'arrivo al Niguarda di Milano di uno dei ragazzi italiani rimasti feriti nell'incendio di Capodanno. Attesa per oggi la decisione sulla convalida dell'arresto dei proprietari del locale. Servizio di Ugo Scali TG2000. Strage a Crans Montana, la salma di Chiara Costanzo rientra in Italia; Chi sono i sei ragazzi italiani morti a Crans-Montana: l'addio alle vittime e il dramma dei feriti gravi; Crans Montana - Giovane calciatore francese rientra e salva la sua fidanzata: Dos Santos, l'eroe di Metz; Crans Montana, i quattro banchi vuoti al Virgilio di Milano e la task force di psicologi tra gli studenti. Crans-Montana, il trasferimento di Leonardo al Niguarda: è il 12esimo giovane ricoverato a Milano - Viaggio in elicottero con la madre, rientra anche il padre.

Rogo di Crans-Montana, Leonardo Bove rientra in Italia: ricoverato al Niguarda - Il sedicenne milanese ferito nell’incendio è stato trasferito da Zurigo dopo il via libera dei medici svizzeri. laprovinciadivarese.it

Crans-Montana, rientrato in Italia Leonardo Bove: "Ha ustioni sul 50 per cento del corpo" - È rientrato in Italia Leonardo Bove, uno dei ragazzi rimasti feriti nell'incendio che ha distrutto il lounge bar Le Constellation a Crans- today.it

Mentre si attende la decisione dei giudici svizzeri sulla convalida degli arresti a loro carico, emergono nuovi particolari sul passato della coppia proprietaria del “Le Constellation” in cui si è consumata la strage di Crans Montana. - facebook.com facebook

Sébastien Fanti: «Avete scelto di illustrare la tragedia di Crans-Montana con un disegno infantile, non sono più Charlie» x.com

