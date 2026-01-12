Cos’è questo scontro tra Trump e Powell e perché ci deve preoccupare se abbiamo soldi in borsa

L’indagine penale del Dipartimento di Giustizia statunitense su Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, riguarda la ristrutturazione della sede centrale di Washington DC. Questo scontro tra le istituzioni potrebbe avere ripercussioni sui mercati finanziari e sui risparmi investiti in borsa. È importante monitorare la situazione, poiché eventuali instabilità politiche o economiche negli Stati Uniti possono influenzare gli investimenti e la stabilità dei mercati globali.

Il Dipartimento di Giustizia Usa ha aperto un'indagine penale contro il presidente della Federal Reserve Jerome Powell per aver ristrutturato la sede centrale della Banca Centrale Americana a Washington DC. Nel video pubblicato su X Powell fa capire come si tratti secondo lui di una minaccia e ritorsione da parte di Trump. 🔗 Leggi su Fanpage.it

