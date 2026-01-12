Cosa rischia Conte dopo la sfuriata e l’espulsione

Dopo l’episodio durante Inter-Napoli, si apre una domanda sui possibili rischi per Antonio Conte. La sfuriata e l’espulsione, avvenute nel corso della partita, potrebbero avere conseguenze disciplinari o legali. Analizziamo quali sono le sanzioni previste per comportamenti simili e le eventuali ripercussioni future per l’ex allenatore, alla luce delle normative sportive e delle recenti vicende.

Cosa rischia Conte. Attimi di altissima tensione intorno al 70' di Inter-Napoli. Dopo il richiamo del VAR, l'arbitro Daniele Doveri rivede l'azione e concede il calcio di rigore all'Inter per l'intervento irregolare di Amir Rrahmani su Henrikh Mkhitaryan. Una decisione che fa letteralmente saltare i nervi ad Antonio Conte. Il tecnico azzurro reagisce in modo furioso: calcia un pallone lontano dalla panchina e continua a protestare in maniera veemente. Doveri non ha esitazioni ed estrae il cartellino rosso. Conte, però, non accetta la decisione: si avvicina al quarto uomo, lo fronteggia a muso duro e, mentre lascia il campo, urla ripetutamente "vergognatevi, vergognatevi tutti" all'indirizzo della terna arbitrale.

Conte espulso in Inter-Napoli, ecco quante giornate di squalifica rischia - Il giudice sportivo Mastrandrea nella giornata di domani si pronuncerà per stabilire quante g ... msn.com

Conte rischia due giornate di squalifica: il motivo. Domani il verdetto - Antonio Conte, tecnico del Napoli, rischia fino a due giornate di squalifica dopo l'espulsione rimediata nella gara contro l'Inter. msn.com

