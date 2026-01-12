Cosa ha urlato Conte uscendo dal campo al momento dell' espulsione

Al momento dell'espulsione di Antonio Conte, l'allenatore del Napoli ha protestato vivacemente contro la decisione dell'arbitro Doveri, che ha mostrato il cartellino rosso. La sua reazione è avvenuta subito dopo la concessione di un calcio di rigore a favore dell’Inter, portando a un episodio che ha attirato l’attenzione sui comportamenti in campo durante la partita.

Cosa è accaduto nel momento dell'espulsione di Antonio Conte? L'arbitro Doveri ha sventolato il cartellino rosso al tecnico del Napoli dopo la sua reazione in seguito alla concessione del calcio di rigore in favore dell'Inter.L'allenatore salentino ha calciato rabbiosamente un pallone ed è stato.

Espulso Conte in Inter Napoli: «Vergognatevi». Faccia a faccia col quarto uomo e rosso diretto! Cosa è successo – FOTO - Il tecnico è andato faccia a faccia col quarto uomo e ha ricevuto il rosso diretto! calcionews24.com

