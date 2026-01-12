Cosa è mancato all' Inter per battere il Napoli

L’Inter avrebbe potuto ridurre il divario dal Napoli con una vittoria, ma non è riuscita a farlo. La partita ha evidenziato alcune lacune nella squadra nerazzurra, che hanno impedito di ottenere il risultato sperato. Seppur a metà campionato il divario non sia ancora incolmabile, questa sconfitta complica la corsa scudetto, rendendo più difficile ridurre il gap nelle prossime gare.

Vincendo l'Inter avrebbe messo il Napoli a 7 punti di distanza. Un distacco forse non decisivo a metà campionato, ma di certo difficile da colmare. Per questo, forse, per il Napoli incerottato di questo periodo, e reduce da un difficoltoso pareggio interno in rimonta contro il Verona, era soprattutto importante non perdere. Di certo Antonio Conte non ha affrontato la partita contro l'Inter con un atteggiamento prudente. DUE PRESSING DIVERSI Nei primi minuti il Napoli pressa in modo aggressivo, uomo su uomo, il palleggio nerazzurro. Accetta in zona arretrata la parità numerica contro le due punte avversarie, Thuram e Lautaro Martinez.

