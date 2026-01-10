Chivu avverte l’Inter | testa e nervi per battere il Napoli
In vista della delicata partita tra Inter e Napoli, Cristian Chivu sottolinea l'importanza di mantenere concentrazione e calma. La sfida, in programma a San Siro, richiederà ai nerazzurri impegno e lucidità per affrontare un avversario di alto livello. Le parole dell'ex calciatore invitano a prepararsi mentalmente per una gara che può influenzare significativamente la classifica.
Alla vigilia della sfida di San Siro, Cristian Chivu continua a muoversi su un doppio . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Sorrentino avverte: «Chivu è il top player dell’Inter. Ha cambiato quattro giocatori, nonostante questo! Vi spiego perché è la squadra da battere»
Leggi anche: Ventola avverte l’Inter: «Il Napoli sarà agguerrito, su Chivu dico questo»
Inter, Chivu: “Rigori? Non si possono allenare. Si va avanti sempre a testa alta” - A raggiungere il Napoli in finale di Supercoppa sarà il Bologna di Vincenzo Italiano. gianlucadimarzio.com
Sorrentino avverte: «Chivu è il top player dell’Inter. Ha cambiato quattro giocatori, nonostante questo! Vi spiego perché è la squadra da battere» x.com
Sorrentino avverte: «Chivu è il top player dell'Inter. Ha cambiato quattro giocatori, nonostante questo! Vi spiego perché è la squadra da battere» - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.