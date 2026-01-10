Chivu avverte l’Inter | testa e nervi per battere il Napoli

In vista della delicata partita tra Inter e Napoli, Cristian Chivu sottolinea l'importanza di mantenere concentrazione e calma. La sfida, in programma a San Siro, richiederà ai nerazzurri impegno e lucidità per affrontare un avversario di alto livello. Le parole dell'ex calciatore invitano a prepararsi mentalmente per una gara che può influenzare significativamente la classifica.

Alla vigilia della sfida di San Siro, Cristian Chivu continua a muoversi su un doppio . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

