Corrado e Camilla Tedeschi al Bracco con “Partenza in salita”.

Al Teatro Bracco di via Tarsia prosegue la stagione con “Partenza in salita” di Gianni Clementi. La commedia, interpretata da Corrado e Camilla Tedeschi e diretta da Marco, propone una drammaturgia intelligente caratterizzata da un’ironia raffinata e momenti di tenerezza. Uno spettacolo che invita a riflettere con leggerezza, offrendo un’esperienza teatrale sobria e di qualità.

