Partenza in salita Corrado e Camilla Tedeschi al Teatro Bracco di Napoli

Al Teatro Bracco di Napoli prosegue la stagione con “Partenza in salita” di Gianni Clementi, una commedia che combina drammaturgia intelligente e ironia sottile. Interpretata da Corrado e Camilla Tedeschi e diretta da Marco Rampoldi, la pièce offre una riflessione acuta e toccante sulle relazioni e le sfide quotidiane. Uno spettacolo che invita a una visione sobria e approfondita della vita, senza eccessi emotivi o sensazionalismi.

NAPOLI – Al Teatro Bracco di via Tarsia la stagione prosegue nel segno della drammaturgia intelligente e dell'ironia che graffia, con "Partenza in salita" di Gianni Clementi, commedia acuta e sorprendentemente tenera, affidata all'interpretazione di Corrado Tedeschi e di Camilla Tedeschi, diretti da Marco Rampoldi insieme allo stesso Tedeschi. Lo spettacolo andrà in scena, nel teatro guidato con sensibilità da Caterina De Santis, da giovedì 15 a domenica 18 gennaio (giovedì e venerdì ore 21.00, sabato ore 19.30, domenica ore 18.30). Clementi costruisce un congegno teatrale solo in apparenza leggero, partendo da una situazione universalmente condivisa: la famigerata partenza in salita, incubo di ogni neopatentato.

