Musica e cultura | rassegna di suoni e voci al museo della Padova ebraica

Il Museo della Padova Ebraica propone un ciclo di tre incontri musicali gratuiti per scoprire, attraverso l’universalità della musica e della poesia, alcuni degli aspetti costitutivi della cultura e della tradizione ebraica.Questo il calendario degli eventi in programma per l’autunno 2025.29. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Musica e parole al Museo della Padova Ebraica: tre concerti per raccontare la cultura ebraica - Tre appuntamenti musicali per attraversare, con le note e con la poesia, la ricchezza della tradizione ebraica. Secondo difesapopolo.it

