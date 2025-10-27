Musica e cultura | rassegna di suoni e voci al museo della Padova ebraica

27 ott 2025

Il Museo della Padova Ebraica propone un ciclo di tre incontri musicali gratuiti per scoprire, attraverso l’universalità della musica e della poesia, alcuni degli aspetti costitutivi della cultura e della tradizione ebraica.Questo il calendario degli eventi in programma per l’autunno 2025.29. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

