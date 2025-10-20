Controlli stradali autovelox e scout in azione fino al 26 ottobre

Il Comando del Corpo di Polizia municipale, nell’ottica della prevenzione dei sinistri stradali, ha disposto la prosecuzione dei servizi di controllo della velocità con Autovelox lungo i principali assi viari cittadini più interessati dal traffico e con il dispositivo Scout per il rilevamento. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

#Movida, controlli nel fine settimana: più di 600 verifiche nei locali, 1800 sanzioni per violazione delle regole stradali. Sequestrati oltre 8mila articoli nelle strade e negozi del Centro #PoliziaRomaCapitale Serrati controlli su tutto il territorio da parte delle nostre - facebook.com Vai su Facebook

Intensificati i controlli stradali tra Adrano e Paternò, due denunce e sanzioni per oltre 2 mila euro https://ift.tt/cvuJIpW https://ift.tt/8zhtbad - X Vai su X

Controlli Autovelox e Scout a Messina dal 20 al 26 ottobre - Proseguono a Messina i controlli disposti dal Comando della Polizia municipale per la prevenzione degli incidenti stradali. Scrive canalesicilia.it

Autovelox, controlli a Messina fino al 26 ottobre - Il Comando del Corpo di Polizia municipale ha disposto la prosecuzione dei controlli di velocità lungo i principali assi viari The post Autovelox, controlli a Messina fino al 26 ottobre appeared first ... Riporta msn.com

Controlli con Autovelox e Scout: dove e quando - Il Comando del Corpo di Polizia municipale, nell’ottica della prevenzione dei sinistri stradali, ha disposto la prosecuzione dei servizi di controllo della velocità con Autovelox lungo i prin ... Da msn.com