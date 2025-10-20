No Kings oltre 7 milioni in piazza negli Stati Uniti per le proteste contro Donald Trump
Dai cartelli provocatori alle installazioni gonfiabili, la protesta No Kings ha mostrato la determinazione e la varietà della coalizione che si oppone a Donald Trump. 🔗 Leggi su Wired.it
Argomenti simili trattati di recente
Dopo la prima manifestazione di giugno, è tornata la protesta “No Kings Day” contro le derive autoritarie dell’amministrazione Trump. Sabato scorso milioni di persone hanno partecipato a oltre 2600 cortei in centinaia di città. Le proteste sono state pacifiche e - facebook.com Vai su Facebook
Six Kings Slam 2025 dal 15 al 18 ottobre: il trailer - Video Da Sinner ad Alcaraz, tutti i big del tennis protagonisti a Riad, montepremi di oltre 15 milioni - X Vai su X
«No Kings», i cortei del sabato anti-Trump in tutti gli Usa. «In 7 milioni in piazza» - Da Los Angeles a New York fino alla Florida, migliaia di manifestazioni spontanee contro l'amministrazione. Riporta msn.com
La “giornata del no ai re” negli Usa - Un’immagine delle manifestazioni per il “No Kings Day” a Los Angeles, contro le politiche del presidente Donald J. cittanuova.it scrive
No Kings day, la gente in piazza contro Trump: "l'America non vuole re" - Risponde così Donald Trump in un'intervista a Fox News che andrà in onda domani mattina domenica 19 ottobre. Segnala tg.la7.it