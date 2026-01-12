Conte e’ un grande ma non deve perdere la testa nei momenti decisivi

Conte è un allenatore di grande esperienza, ma è fondamentale mantenere calma nei momenti chiave. La partita tra Napoli e Inter a San Siro rappresenta un punto cruciale per il campionato, e il successo del Napoli può fare la differenza. In questi momenti, la lucidità e la concentrazione sono essenziali per affrontare le sfide e mantenere la posizione in classifica.

Cesare – Caro Guido pareggio importantissimo del Napoli con l’Inter a San Siro. E il Napoli ha per il momento salvato il campionato. Infatti una vittoria neroazzurra avrebbe portato l’Inter a 7 punti facendole mettere una seria ipoteca per la vittoria del lo scudetto. Ma il Napoli ha lottato e con una rosa risicata ( ricordiamoci non per demerito societario ma per i tanti e seri infortuni muscolari comunque rientranti nella gestione tecnico-atletica dei calciatori) e con una gran partita ha fermato i lanciati ner o azzuri, anzi avrebbe meritato anche qualcosa in più. Guido – Conte ha schierato nell’ormai consueto 3-4-2-1 una formazione con il rientrante Beukema a braccetto di destra e Elmas e Politano dietro Hojlund. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte e’ un grande ma non deve perdere la testa nei momenti decisivi Leggi anche: Aldo Serena: «Inter forte, ma poca lucidità nei momenti decisivi. I senatori finiscono sotto osservazione» Leggi anche: Paolo Bertolucci sottolinea: “Jannik Sinner ha sempre una marcia in più nei momenti decisivi” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. “Io ho una grande stima del #Conte allenatore. Si è evoluto negli anni, oggi fa cose più adatte al calcio moderno. Fa tutto bene, è un vincente, e noi giovani allenatori abbiamo tanto da imparare da lui. Il confronto #Chivu contro #Conte non esiste, il #Calcio è d - facebook.com facebook . @Inter | Chivu: “Ho grande stima di Conte come allenatore, si è evoluto molto. Non è un confronto tra me e lui, il calcio è di giocatori e tifosi” x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.