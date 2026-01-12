Concorso per istruttore Data e orari

Il Comune di Orbetello ha indetto un concorso per la posizione di istruttore amministrativo. La prova preselettiva è programmata per una data specifica, con orari da consultare sul bando ufficiale. Questo concorso rappresenta un’opportunità per chi desidera lavorare presso il Comune e partecipare al processo di selezione. Per ulteriori dettagli su date e orari, si consiglia di consultare il sito ufficiale del Comune di Orbetello.

ORBETELLO Concorso al Comune di Orbetello, fissata la prova preselettiva per istruttore amministrativo. L’Amministrazione di Orbetello ha disposto lo svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico per esami finalizzato all’assunzione di un istruttore amministrativo, con contratto a tempo pieno e indeterminato, nell’Area degli Istruttori del Comparto Funzioni Locali. La prova si terrà lunedì 19 gennaio presso l’auditorium comunale di piazza Giovanni Paolo II, a Orbetello, e sarà articolata in tre sessioni, in base all’ordine alfabetico dei candidati ammessi. Nel dettaglio, la convocazione è fissata: alle ore 9. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Concorso per istruttore. Data e orari Leggi anche: Istruttore tecnico. Via al concorso Leggi anche: Civitavecchia, concorso pubblico per 6 posti di istruttore amministrativo: requisiti e scadenze Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Concorso per istruttore. Data e orari. Concorso per istruttore. Data e orari - ORBETELLO Concorso al Comune di Orbetello, fissata la prova preselettiva per istruttore amministrativo. lanazione.it

Lavoro, concorso pubblico per istruttore tecnico - Fino al 22 gennaio è possibile presentare la domanda per il concorso pubblico per 8 posti a tempo indeterminato e pieno con il profilo ... piananotizie.it

Concorso per istruttore amministrativo: convocati i candidati alla prova preselettiva - ORBETELLO – Il Comune di Orbetello informa i candidati che, nell’ambito del concorso pubblico per esami per l’assunzione di un istruttore amministrativo, area degli istruttori del Ccnl comparto Funzio ... msn.com

Come installare MySQL e MySQL Workbench su un Mac

Salve, vorrei partecipare ad un concorso per istruttore amministrativo area degli istruttori da assegnare al servizio demografici dell' area 1. Non ho mai fatto concorsi, la domanda è da mandare entro metà gennaio. Dopo quanto tempo di solito vengono fissate l - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.