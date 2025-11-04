Civitavecchia concorso pubblico per 6 posti di istruttore amministrativo | requisiti e scadenze

Civitavecchia, 4 novembre 2025 – Il concorso pubblico per esami per la copertura di 6 posti a tempo pieno ed indeterminato di “ istruttore amministrativo ” è stato indetto dal Comune di Civitavecchia, con scadenza fissata per il 1° dicembre 2025. Requisiti e scadenze. Il concorso rappresenta un’opportunità significativa per i candidati interessati a entrare nel settore pubblico. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente tramite il portale del Reclutamento InPA, accessibile al link https:www.inpa.gov.it, a partire dal 10 novembre 2025. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il 1° dicembre 2025, alle ore 12. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it