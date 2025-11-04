Civitavecchia concorso pubblico per 6 posti di istruttore amministrativo | requisiti e scadenze
Civitavecchia, 4 novembre 2025 – Il concorso pubblico per esami per la copertura di 6 posti a tempo pieno ed indeterminato di “ istruttore amministrativo ” è stato indetto dal Comune di Civitavecchia, con scadenza fissata per il 1° dicembre 2025. Requisiti e scadenze. Il concorso rappresenta un’opportunità significativa per i candidati interessati a entrare nel settore pubblico. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente tramite il portale del Reclutamento InPA, accessibile al link https:www.inpa.gov.it, a partire dal 10 novembre 2025. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il 1° dicembre 2025, alle ore 12. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Argomenti simili trattati di recente
Campionato di Ginnastica Artistica Maschile – Zona Tecnica 3 Fine settimana intenso per i nostri ginnasti, impegnati a Civitavecchia, tappa fondamentale di qualificazione tra la fase regionale e quella nazionale Nel concorso generale Junior 2, Matti - facebook.com Vai su Facebook
Civitavecchia: concorso pubblico per esami per la copertura di n. 6 posti a tempo pieno ed indeterminato di “istruttore amministrativo”. - Il Comune di Civitavecchia bandisce un concorso pubblico per esami per la copertura di 6 posti come istruttore amministrativo ... Da lagone.it
Civitavecchia – Concorso pubblico al Comune - 6 posti a tempo pieno ed indeterminato di "istruttore amministrativo". etrurianews.it scrive