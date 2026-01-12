Concerto dell' Ensemble Barocco

Il 17 gennaio 2026 alle ore 19.15 si terrà un concerto di musica barocca presso la Basilica di San Lorenzo Maggiore, a Napoli. L’evento, promosso dall’Ensemble Barocco, offre un’occasione per ascoltare composizioni del periodo barocco in un contesto storico e suggestivo. L’appuntamento è aperto a tutti coloro che desiderano approfondire questa forma musicale in un ambiente di grande valore artistico e culturale.

Il 17 gennaio 2026 ore 19.15 Concerto di Musica Barocca presso la Basilica di San Lorenzo Maggiore, Piazza San Gaetano, Napoli.Esecuzione di Musiche di Bach, Handel, Pergolesi, Caccini,.

