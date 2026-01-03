Roccabascerana concerto dell’Orchestra Hirpus Clarinet Ensemble
Il 3 gennaio 2026, alle ore 18.00, presso la Chiesa di Sant’Andrea Apostolo a Cassano Caudino, si terrà un concerto dell’Orchestra Hirpus Clarinet Ensemble. L’evento offre un’occasione per ascoltare una formazione di clarinetti, presentando un programma musicale dedicato a diversi stili e compositori. L’ingresso è aperto al pubblico e l’appuntamento rappresenta un momento culturale nella comunità di Roccabascerana.
Sabato 3 gennaio 2026, alle ore 18.00, la Chiesa di Sant’Andrea Apostolo di Cassano Caudino ospiterà un concerto dell’Orchestra Hirpus Clarinet Ensemble.Diretto dal Maestro Marco Marcone, il concerto è a ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
