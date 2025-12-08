Come si scannano Saviano-Zerocalcare onore ai carabinieri e i No Tav | quindi oggi

In un contesto di tensioni e polemiche, le recenti vicende coinvolgono figure come Saviano e Zerocalcare, oltre a temi come l'onore ai carabinieri e i No Tav. Tra eventi culturali e contestazioni, queste giornate riflettono le complessità del panorama sociale e politico italiano, tra polemiche, manifestazioni e momenti di confronto.

- Vorrei solo dire giusto qualche parolina su queste giornate.??- Siamo ridotti ad andare dietro ad Achille Lauro alla Prima della Scala. Fine. - Non so se il voto del Consiglio Europeo di oggi permetterà davvero all’Italia di far funzionare i centri in Albania. Ho il timore che per i giudici delle sezioni immigrazione la storia dei Paesi Sicuri fosse solo un pretesto. Vedrete che poi si appelleranno alla Carta dei Diritti dell’Uomo, alla Costituzione e se servisse pure allo Statuto Albertino. In fondo in questo gran caos che è il nostro sistema legislativo e giudiziario, basta una qualche interpretazione della norma a far saltare il banco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Come si scannano Saviano-Zerocalcare, onore ai carabinieri e i No Tav: quindi, oggi...

