Comacchio a Teatro si esibisce con il monologo ' Stan-up poetry' Lorenzo Maragoni
Venerdì 16 gennaio alle 21, Comacchio a Teatro prosegue la stagione 2026 con l’evento di Lorenzo Maragoni, campione mondiale di Poetry Slam. In scena il suo monologo ‘Stan-up poetry’, un’interpretazione che combina poesia e comicità. Un appuntamento dedicato agli appassionati di linguaggi espressivi e di performance artistiche, in un contesto sobrio e ricercato.
