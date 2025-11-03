Tipico maschio italiano Lorenzo Maragoni porta in scena i gruppi di autocoscienza maschile

Al Teatro Petrella di Longiano si alza il sipario sulla quarta edizione di “Ringrazia che sono una signora”, la rassegna in programma tra novembre e dicembre che tiene alta l’attenzione sulle tematiche di genere oltre che sui numerosi talenti femminili che operano in ambito artistico fuori e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

