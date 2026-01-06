Roma ancora nessun acquisto e Gasperini è furioso | niente interviste nel postpartita

Dopo la vittoria a Lecce, il tecnico della Roma Gasperini ha scelto di non rilasciare dichiarazioni in conferenza stampa, mantenendo un atteggiamento riservato. La squadra ha ottenuto una vittoria importante in trasferta, consolidando la posizione in classifica. La decisione di Gasperini di non partecipare alle interviste postpartita ha attirato l’attenzione, ma non ha influenzato il risultato positivo della squadra.

Il tecnico giallorosso, nonostante la vittoria di Lecce, ha preferito non presentarsi davanti alle telecamere: il motivo La Roma vince e anche convince in casa del Lecce portando a casa 3 punti fondamentali. Il 2-0 porta la firma delle punte, Ferguson e Dovbyk, in un momento particolare come quello del mercato in corso che deve portare a Gasperini uno o due rinforzi offensivi. Il mister li ha chiesti, almeno uno di questi entro la prima settimana di gennaio. A Trigoria invece neanche l'ombra di un nuovo acquisto e al contrario Zirkzee e Raspadori sembrano complicarsi sempre di più ogni giorno che passa.

