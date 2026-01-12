Mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 20:30 si disputa la sfida tra Colonia e Bayern Monaco. Dopo un inizio di stagione convincente, con il Bayern che ha ottenuto un 8-1, le due squadre si affrontano in un match importante. Di seguito, le formazioni, le quote e i pronostici per questa partita di Bundesliga.

È cominciato con un 8 a 1 il 2026 del Bayern Monaco di Kompany, che è oggi impegnato sul campo del neopromosso Colonia di Kwasniok. I Geissboecken sono per il momento abbastanza tranquilli in classifica: il pareggio contro l’Heidenheim ha tenuto alla larga un avversario nella lotta alla salvezza, e il vantaggio permette di dormire sonni tranquilli. Servirà sicuramente qualche vittoria in più . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Colonia-Bayern Monaco (mercoledì 14 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

